ФК «Спартак» готов оказать необходимую помощь певице МакSим

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб готов содействовать скорейшему выздоровлению певицы МакSим, которая была госпитализирована 15 июня и находится в искусственной коме.

«Мы на связи с представителями певицы, следим за ее состоянием и готовы содействовать скорейшему выздоровлению МакSим», — сказал Кулемин «СЭ».

В субботу стало известно, что МакSим (настоящее имя Марина Абросимова), госпитализированная на следующий день после концерта в Казани, была введена в кому. Исполнительница выступала с температурой свыше 39 градусов и поступила в больницу с пневмонией (поражение 40% легких). Несмотря на все симптомы, ее тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Ранее хоккейный клуб «Спартак» выразил намерение оказать любую помощь певице.

Песня в исполнении МакSим «Знаешь ли ты» пользуется большой популярностью у болельщиков клуба, которые поют ее на матчах команды.