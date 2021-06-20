Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

ФК «Спартак» готов оказать необходимую помощь певице МакSим

20:43
Певица МакSим. Фото Instagram
Певица МакSим. Фото Instagram
Теги:

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб готов содействовать скорейшему выздоровлению певицы МакSим, которая была госпитализирована 15 июня и находится в искусственной коме.

«Мы на связи с представителями певицы, следим за ее состоянием и готовы содействовать скорейшему выздоровлению МакSим», — сказал Кулемин «СЭ».

В субботу стало известно, что МакSим (настоящее имя Марина Абросимова), госпитализированная на следующий день после концерта в Казани, была введена в кому. Исполнительница выступала с температурой свыше 39 градусов и поступила в больницу с пневмонией (поражение 40% легких). Несмотря на все симптомы, ее тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Ранее хоккейный клуб «Спартак» выразил намерение оказать любую помощь певице.

Песня в исполнении МакSим «Знаешь ли ты» пользуется большой популярностью у болельщиков клуба, которые поют ее на матчах команды.

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

Евро-2020: результаты матчей 20 июня
Россия — Дания: дата и время начала прямой трансляции матча Евро-2020
Салихова ответила на слова Аленичева про Дзюбу в сборной: «Теперь-то всем понятно, почему у него не получилось?»
Россия — Дания: прогноз Ольги Смородской на матч Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора
vs
2
Офсайд