«Спартак» выразил поддержку певице МакSим, которая находится в искусственной коме

«Спартак» поддержал певицу МакSим, которая находится в искусственной коме.

«Выражаем поддержку родным, близким и всем поклонникам певицы МакSим. Верим в лучшее и надеемся, что состояние Марины Абросимовой в скором времени стабилизируется. Мы с вами!» — говорится в публикации в Instagram красно-белых.

15 июня МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) была госпитализирована после концерта в Казани. Исполнительница выступала с температурой свыше 39 градусов и поступила в больницу с пневмонией (поражение 40% легких). 19 июня стало известно, что врачи ввели певицу в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 25 июня стало известно, что ее состояние резко ухудшилось.

Ранее хоккейный клуб «Спартак» выразил намерение оказать любую помощь певице.

Песня в исполнении МакSим «Знаешь ли ты» пользуется большой популярностью у болельщиков клуба, которые поют ее на матчах команды.