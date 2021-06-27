Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

В России за сутки выявили 20 538 новых случая коронавируса

14:45
Коронавирус в России. Фото Александр Демьянчук, ТАСС
Коронавирус в России. Фото Александр Демьянчук, ТАСС
Теги:

За последние сутки в России выявлено 20 538 новых случая коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 14,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 599 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 728 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (6 723), Московской области (2 608), Санкт-Петербурге (1 298), Нижегородской области (334) и Республике Бурятия (305).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 451 291 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 133 282 летальных исхода, выздоровели 4 956 714 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/3159

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

Почему Алексей Миранчук не потащил сборную России на Евро
Россияне убили незнакомца после жалобы его жены
Видео: какие опасные заболевания развиваются бессимптомно
В МИДе высмеяли утерю секретных документов о британском эсминце Defender

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд