В России за сутки выявили 20 538 новых случая коронавируса
14:45
За последние сутки в России выявлено 20 538 новых случая коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 14,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 599 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 728 человека.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (6 723), Московской области (2 608), Санкт-Петербурге (1 298), Нижегородской области (334) и Республике Бурятия (305).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 451 291 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 133 282 летальных исхода, выздоровели 4 956 714 человек.
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