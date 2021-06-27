В России за сутки выявили 20 538 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 20 538 новых случая коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 14,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 599 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 728 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (6 723), Московской области (2 608), Санкт-Петербурге (1 298), Нижегородской области (334) и Республике Бурятия (305).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 451 291 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 133 282 летальных исхода, выздоровели 4 956 714 человек.