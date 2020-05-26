Парад Победы в России пройдет 24 июня

Президент РФ Владимир Путин принял решение, что парад Победы пройдет 24 июня, сообщает ТАСС.

— Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в столице России, Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня — в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин.

Приказываю Вам обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада. Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше — исключены, — сказал Путин.

О переносе парада Победы с 9 мая из-за распространения коронавирусной инфекции Путин объявил 16 апреля.