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Операторы фитнес-индустрии просят ввести налоговый вычет на занятия спортом с 2021 года

19:20

Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) попросила ввести налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги уже с этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на президента АОФИ Ольгу Киселеву. Соответствующий законопроект прошел первое чтение 26 января, в случае его принятия исполнение начнется с 2022 года. АОФИ просит в данном случае сделать исключение.

«С учетом того, что пандемия больно ударила по доходам граждан, такая инициатива — хорошая мера поддержки населения, она позволяет оставить занятия физкультурой и спортом в списке приоритетов, — сказал Киселева. — Что касается фитнес-индустрии, это тоже мера стимулирования спроса, который заметно снизился после локдауна. Речь и про детский фитнес, и про стандартные услуги. Однако крайне важно распространить эти меры и на 2021 год, поскольку ситуация в отрасли все еще очень сложная».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/ekonomika/10906533

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