Главное о коронавирусе в России и мире на 15 марта: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на понедельник, 15 марта, за последние сутки в России выявлено 9 437 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 11,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 404 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 447 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 356), Санкт-Петербурге (933), Московской области (627), Нижегородской области (353) и Ростовской области (246).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 400 045 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 92 494 летальных исхода, выздоровели 4 003 576 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 13 марта, общее число зараженных коронавирусом в мире — 120 435 636.

Первое место по числу зараженных занимают США — 30 081 657 человека. Далее идут Бразилия (11 483 370) и Индия (11 385 339).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 547 234. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (278 327) и Мексика (194 710).

— Правительству Молдавии порекомендовали ввести режим ЧП на две недели из-за пандемии. Об этом заявила президент страны Майя Санду. В последние дни в Молдавии регистрируют суточные максимумы по числу заразившихся и летальных исходов среди пациентов с коронавирусом.

— Премьер Сингапура не исключил открытия границ к концу года. Власти страны почти год назад полностью закрыли границы для въезда иностранцев, не имеющих вида на жительство или постоянных разрешений на работу.

— В нескольких городах Германии прошли протесты против коронавирусных ограничений. В них приняли участие несколько тысяч человек. Протестующие требовали отменить все ограничения, которые были введены из-за пандемии.