Онищенко отреагировал на заявления FT о смертности в России от COVID-19

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал мотивированным злорадством заявления о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70 процентов выше официальной статистики.

— Пока оцениваем текущую ситуацию, а когда закончится — здесь полный расклад мы получим. Это просто непрофессиональный хайп, — сказал депутат РИА «Новости».

Так он прокомментировал публикацию газеты Financial Times, в которой говорится, что в Москве и Санкт-Петербурге в апреле умерли на 72 процента больше людей, чем в среднем за последние пять лет, — всего 2073 человека. При этом число умерших от COVID-19, по официальным данным, составляет 629 человек.