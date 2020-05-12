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Онищенко отреагировал на заявления FT о смертности в России от COVID-19

15:35
Смертность от коронавируса в России может быть на 70 процентов выше официальной статистики. Фото AFP
Смертность от коронавируса в России может быть на 70 процентов выше официальной статистики. Фото AFP
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Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал мотивированным злорадством заявления о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70 процентов выше официальной статистики.

Пока оцениваем текущую ситуацию, а когда закончится — здесь полный расклад мы получим. Это просто непрофессиональный хайп, — сказал депутат РИА «Новости».

Так он прокомментировал публикацию газеты Financial Times, в которой говорится, что в Москве и Санкт-Петербурге в апреле умерли на 72 процента больше людей, чем в среднем за последние пять лет, — всего 2073 человека. При этом число умерших от COVID-19, по официальным данным, составляет 629 человек.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/

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