Олег Газманов раскрыл секрет поддержания физической формы

Известный российский певец и композитор Олег Газманов рассказал «СЭ», как поддерживает физическую форму.

«Я стараюсь двигаться. В последнее время очень нравится сап борд, а также лыжи. Занимаюсь спортом, у меня разные нагрузки. Полтора часа на сцене, полтора часа репетиций: часы пишут, что я прохожу за это время около 10 тысяч шагов», — сказал Газманов «СЭ».

22 декабря Газманов в интервью «СЭ» жестко раскритиковал МОК: «Когда нас стали уже унижать, уже сейчас понимаю, что надо было сразу всех жестко посылать, как это делают китайцы. Сразу жестко ставить всех на место!»