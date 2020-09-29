Общее число зараженных коронавирусом во всем мире превысило 33 миллиона

По состоянию на вторник, 29 сентября, в мире зафиксировано 33 353 615 случаев заражения COVID-19, сообщает Центр системных исследований при Университете Джонса Хопкинса.

За последние сутки коронавирусом заразилось 359 401 человек. Всего в мирее умерло 1 001 646 человек (4 964 за сутки), а выздоровело — 23 151 081 человек (300 723 за сутки).

Лидером по суточному приросту является Индия, где за 24 часа коронавирус подтвержден у 151 729 человек.