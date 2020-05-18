Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион России, сейчас глава комитета по делам национальностей Госдумы РФ Валерий Газзаев дал интервью «СЭ». Вот как он высказался на тему недавнего Дня победы.

— Я бы хотел обратиться не только к ним, но ко всем болельщикам и вообще ко всем нашим гражданам. Желаю всем здоровья и поскорее преодолеть ситуацию, связанную с коронавирусом, проявить терпение и ответственный подход.

А еще хотел бы поздравить всех с недавним праздником 9 мая. С каждым годом все дальше в историю уходит тот великий майский день, когда советские солдаты подняли знамя победы над Рейхстагом и принесли мир народу Европы. Долгие годы миллионы наших сограждан на фронте и в тылу приближали этот День Победы, не жалея сил, здоровья и жизней.

История Великой Отечественной Войны — это больше, чем просто память. Неспроста кое-кем вновь и вновь предпринимаются усилия переписать эти героические страницы. Но мы обязаны хранить память и поддерживать связь поколений. Важно, чтобы молодежь знала и помнила о совершенном подвиге. Никто и никогда не вправе искажать, и принижать историю наших побед. (Дмитрий Симонов)