Немецкому журналисту Зеппельту была направлена повестка в суд по делу об иске врача Шветского

Александр Анисимов, адвокат врача сборной России на Олимпиаде в Пекине Филиппа Шветского рассказал о ходе дела по иску к немецкому журналисту Хайо Зеппельту о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Ранее стороной Филиппа Шветского были представлены доказательства, опровергающие представленные факты ответчиком, которые должны были отправить Зеппельту на немецком языке.

«Все направлено, в том числе и повестка о его вызове в суд. Получил ли он доказательства с повесткой? Пока не знаю», — сказал Анисимов «СЭ».

11 февраля немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт выпустил фильм, в котором сообщил, что получил от своих русскоязычных информаторов данные о том, что Шветский, о котором стало известно в связи с делом Валиевой, «не такой уж безгрешный».

Шветский подал иск к Зеппельту и сообществу вещательных компаний ARD о защите чести, достоинства и деловой репутации.