«Надеемся, она работает». Президент США Трамп высказался о российской вакцине от коронавируса

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на успешность российской вакцины от коронавируса. Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.

— Мы не слишком много об этом знаем. Мы надеемся, что она работает. Мы действительно надеемся, — цитирует 360tv Трампа.

Также президент добавил, что США тоже далеко продвинулись в разработке вакцины.