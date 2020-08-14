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«Надеемся, она работает». Президент США Трамп высказался о российской вакцине от коронавируса

21:31
Дональд Трамп. Фото AFP
Дональд Трамп. Фото AFP
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Президент США Дональд Трамп выразил надежду на успешность российской вакцины от коронавируса. Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.

— Мы не слишком много об этом знаем. Мы надеемся, что она работает. Мы действительно надеемся, — цитирует 360tv Трампа.

Также президент добавил, что США тоже далеко продвинулись в разработке вакцины.

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