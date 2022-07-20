На Камчатке прошло прощание с биатлонистом Малиновским
В камчатском селе Мильково прошла церемония прощания с биатлонистом Игорем Малиновским, сообщили ТАСС в администрации Мильковского района.
«Было принято решение похоронить Игоря Малиновского на малой родине, в селе, которое он прославил своими победами», — сказали в администрации района.
Коммерческий вертолет под управлением Малиновского 16 июля пропал на пути следования из поселка Мильково к кальдере вулкана Узон через Долину гейзеров на Камчатке. В воскресенье спасатели нашли обломки вертолета, пилот и двое пассажиров погибли.
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