На Камчатке прошло прощание с биатлонистом Малиновским

Коммерческий вертолет под управлением Малиновского 16 июля пропал на пути следования из поселка Мильково к кальдере вулкана Узон через Долину гейзеров на Камчатке. В воскресенье спасатели нашли обломки вертолета, пилот и двое пассажиров погибли.