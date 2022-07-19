Плющев назвал фарсом слова члена парламента Финляндии о политическом убежище для российских спортсменов

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова члена парламента и Государственного совета по спорту Финляндии Тимо Хейнонена, который заявил о возможности предоставления политического убежища российским спортсменам.

«Они не сумеют использовать политическое убежище, потому что для этого нужны какие-то основания. То, что они это провозглашают, не значит, что к ним кто-то обращается. Я не слышал, что кто-то обращался с такой просьбой. Думаю, это больше похоже на фарс, хотят кого-то спровоцировать. Наверное, это фейковый демарш со стороны мелких провокаторов, которые хотят обратить на себя внимание», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее Хейнонен выступил с предложением, что западные страны и НХЛ могут предоставить российским спортсменам политическое убежище.

1 июля в Санкт-Петербурге был задержан голкипер сборной России Иван Федотов. Через несколько дней он оказался в воинской части в Северодвинске. Защита Федотова уже подала жалобу в суд о признании незаконным решения комиссии о призыве на воинскую службу, а также обратилась в военную прокуратуру.

В прошлом сезоне Федотов стал обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА, а в мае подписал контракт новичка с «Филадельфий» из НХЛ.