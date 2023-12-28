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Сегодня, 22:58

«Мутко против»: футболист «Динамо» Смолов был приглашен на вечеринку Ивлеевой

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Федор Смолов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающего «Динамо» Федора Смолова приглашали на скандальную вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, 33-летний футболист получил приглашение, но в итоге не появился на мероприятии.

Вечеринку в московском клубе «Мутабор» посетили многие звезды шоу-бизнеса, которые подверглись критике за провокационные откровенные наряды. Многие из участников мероприятия позже извинились за свое присутствие на ней.

Федор Смолов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
4
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