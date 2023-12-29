Куда сходить в Москве в новогодние праздники: режим работы музеев

В новогодние праздники музеи Москвы будут работать по особому расписанию. «СЭ» представляет список самых популярных культурных заведений столицы и их режим работы в конце декабря 2023 года — начале января 2024-го.

Пушкинский музей. Будут работать главное здание и Галерея. Стоимость билетов: около в 450 рублей. Режим работы:

— 31 декабря 2023 — с 10:00 до 18:00, вход и кассы до 17:00

— с 2 по 7 января 2024 — с 10:00 до 20:00 (вход до 19:00)

-1 и 8 января 2024 — закрыты.

Исторический музей. Не работает 31 декабря и 1 января. Входной билет стоит 400 рублей. — Работает с 2 по 8 января с 10:00 до 21:00.

Музей Победы.

— 31 декабря музей открыт до 16.00 (кассы — до 14.00)

— 1 января — выходной

— с 24 декабря 2022 по 8 января 2023 — с 09:30 до 22:00.

Третьяковская галерея. Все экспозиции и выставки будут закрыты 31 декабря 2023 и 1 января 2024.

2, 3, 4, 5, 6 и 7 января — постоянные экспозиции и выставки в основном здании галереи, в Инженерном корпусе и в здании Новой Третьяковки — с 10:00 до 21:00.

8 января года — экспозиции и выставки в основном здании галереи, в Новой Третьяковке и Западном крыле — с 10:00 до 18:00; в Инженерном корпусе — с 16:00 до 18:00; выставка «Николай Рерих» в Новой Третьяковке — с 10:00 до 20:00.

Малые музеи Третьяковской галереи будут работать с 3 января по своему обычному расписанию.

Дарвиновский музей.

31 декабря — до 16:00.

1 и 2 января — закрыт.

с 3 января — по обычному расписанию.

Царицыно. Дворцово-выставочный комплекс и оранжереи:

31 декабря, 1 января — выходные дни, 2-8 января — с 10:00 до 18:00 (кассы с 09:45 до 17:00).

Парк: 31 декабря — с 06:00 до 20:00. В новогоднюю ночь — закрыт. 2-8 января — с 06:00 — 24:00.