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Сегодня, 11:59

Пресс-атташе «Балтики» сообщил о своей мобилизации: «Бронь не просил. Если родина позвала — нужно идти»

Руководитель пресс-службы «Балтики» сообщил о своей мобилизации
Микеле Антонов
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Руководитель пресс-службы «Балтики» Сергей Кандалов в разговоре с «СЭ» сообщил дату отбывания в российскую армию в рамках мобилизации.

«Я сейчас готовлюсь к мобилизации, к убытию в войска. Стану первым руководителем пресс-службы, который будет призван в ряды вооруженных сил. В пятницу уже отправка. Я бронь не просил. Если родина позвала, несмотря на свои 42 года нужно идти», — сказал Кандалов «СЭ».

21 октября Кандалов сообщил, что получил повестку в военкомат.

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