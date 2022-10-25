Руководитель пресс-службы «Балтики» Сергей Кандалов в разговоре с «СЭ» сообщил дату отбывания в российскую армию в рамках мобилизации.

«Я сейчас готовлюсь к мобилизации, к убытию в войска. Стану первым руководителем пресс-службы, который будет призван в ряды вооруженных сил. В пятницу уже отправка. Я бронь не просил. Если родина позвала, несмотря на свои 42 года нужно идти», — сказал Кандалов «СЭ».

21 октября Кандалов сообщил, что получил повестку в военкомат.