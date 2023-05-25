Монсон заявил, что в США люди испытывают злость из-за его отказа от гражданства

Боец смешанного стиля Джефф Монсон рассказал корреспонденту «СЭ» о том, как в США восприняли его решение отказаться от американского гражданства.

«Люди там злы на меня. Мои друзья также не понимают, но они приняли мое решение. Я сказал, что им будет достаточно лишь раз поехать на Донбасс, чтобы понять меня», — сказал Монсон «СЭ».

Монсон получил российский паспорт в 2018 году. Ранее он заявил, что отказывается от американского гражданства из-за политики США.