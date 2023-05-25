Адвокат Жорин заявил, что у Сафонова практически нулевые шансы отобрать ребенка у экс-супруги

Российский адвокат Сергей Жорин прокомментировал заявление Анастасии Казачек, бывшей супруги голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

Ранее Казачек сообщила, что футболист хочет отобрать у нее 2-летнюю дочь Майю и взыскать алименты в размере 13 тысяч рублей в месяц.

«Я могу высказать свое мнение только исходя из прочитанного в этой новости. Но, как мне кажется, это классическая футбольная история. Если бывшая жена Сафонова не стоит на учете в наркодиспансере или психоневрологическом диспансере и если она не применяла насилие по отношению к ребенку при условии, что это было установлено судом, то с точки зрения закона и судебной практики, отобрать у нее ребенка невозможно. Но при этом, совершенно очевидно, что данный футболист, скорее всего, попробует это сделать. Шансы отобрать ребенка у Сафонова практически нулевые. Если подводить итоги, то думаю, что ребенок останется с матерью, с отца будут взысканы алименты, какое-то время он будет пытаться минимизировать свои потери, а потом они о чем-то договорятся и будут вместе заниматься судьбой своего ребенка», — приводит «РБ Спорт» слова Жорина.

Также Казачек обвинила Сафонова в многочисленных изменах во время ее беременности и после родов. Пара развелась а октябре 2021 года.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В РПЛ он дебютировал в 2017 году. Всего 25-летний голкипер провел 144 матча за «быков» и отстоял 42 игры на ноль.