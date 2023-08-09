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Сегодня, 12:58

Монсон надеется, что Цукерберг победит Маска

Алина Савинова
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Российский боец и общественный деятель Джефф Монсон рассказал, на чьей стороне будут его симпатии в потенциальном поединке между американскими предпринимателями Марком Цукербергом и Илоном Маском.

«Я не думаю, что кто-то точно знает, реальный ли это бой или фейк. Надеюсь, что бой действительно состоится. И надеюсь, что победит Марк Цукерберг.
Илона нельзя назвать хорошим парнем. К своим сотрудникам он относится не очень хорошо. А ведь это люди, которые работают и делают его богатым. Помимо всего, Маск поддерживает США и ВСУ, которые сегодня противостоят России. Поэтому я не фанат Илона Маска — буду поддерживать Цукерберга в этом поединке, если он состоится», — цитирует Монсона Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Маск и Цукерберг договорились о поединке. Сам Маск подтвердил эту информацию и отметил, что все вырученные средства с поединка пойдут на благотворительность для ветеранов.

Бой между миллиардерами должен состояться на арене в Лас-Вегасе.

Источник: https://sport24.ru/mma/news-566451-monson-nadeyus-chto-tsukerberg-pobedit-maska
Джефф Монсон
Илон Маск
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