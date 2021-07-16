Мэр Москвы Собянин объявил об отмене QR-кодов с понедельника
13:47
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил на президиуме координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, на котором объявил об отмене с понедельника системы обязательных QR-кодов, информирует «Оперштаб Москвы».
По его словам, в столице ситуация с коронавирусом остается сложной, но основные показатели улучшаются четвертую неделю подряд.
Кроме того, как сообщил Собянин, более 2 миллионов человек сделали прививку от COVID-19 за последний месяц.
Напомним, что за последние сутки в России выявлено 25 704 новых случая коронавируса в 85 регионах. Наибольшее количество случаев заражения в Москве (5382) и Московской области (2484).
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