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Мэр Москвы Собянин объявил об отмене QR-кодов с понедельника

13:47
С 19-го июля QR-коды более не потребуются. Фото Дмитрий Коротаев/"Известия"
С 19-го июля QR-коды более не потребуются. Фото Дмитрий Коротаев/&quot;Известия&quot;

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил на президиуме координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, на котором объявил об отмене с понедельника системы обязательных QR-кодов, информирует «Оперштаб Москвы».

По его словам, в столице ситуация с коронавирусом остается сложной, но основные показатели улучшаются четвертую неделю подряд.

Кроме того, как сообщил Собянин, более 2 миллионов человек сделали прививку от COVID-19 за последний месяц.

Напомним, что за последние сутки в России выявлено 25 704 новых случая коронавируса в 85 регионах. Наибольшее количество случаев заражения в Москве (5382) и Московской области (2484).

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