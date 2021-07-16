Валуев отреагировал решение УАФ нанести на форму клубов УПЛ лозунг «Героям слава!»

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал информацию о том, что клубы УПЛ обязали нанести на свою экипировку карту Украины и лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!».

Обязанность наносить эмблему распространяется на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка страны.

«Никого уже не удивляет нынешняя власть Украины. Такие лозунги используют не первый год. Внутри страны это фактически направление политики как внутренней, так и внешней. Но эта позиция скорее не украинского народа, а правящей верхушки. Со спортивными принципами это никак не соотносится. Если вы их спросите, они ответят, что это история. Их герои боролись за светлое будущее Украины. И поэтому этот националистический лозунг находится на майках сборной. Нынешняя власть Украины целенаправленно движется к национализму», — поделился Валуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Анастасией Гундоровой.