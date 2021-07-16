Главное о коронавирусе в России и мире на 16 июля: статистика и факты
В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
Коронавирус в России
За последние сутки в России выявлено 25 704 новых случая коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 11,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 932 человека.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (5382), Московской области (2484), Санкт-Петербурге (1948), Нижегородской области (529) и Красноярском крае (481).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 907 999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 146 868 летальных исходов, выздоровели 5 300 908 человек.
— Вирусолог Александр Лукашев рассказал, что после вакцинации от коронавируса человек не заразен для окружающих.
Коронавирус в мире
По данным Worldometers на 16 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 189 785 422.
Первое место по числу зараженных занимают США — 34 887 155 человек. Далее идут Индия (31 026 829) и Бразилия (19 262 518).
По количеству смертельных случаев также лидируют США — 624 214. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (539 050) и Индия (412 563).
— Вакцинация от коронавируса в Латвии станет обязательной для медиков, социальных работников и тех, кто работает в сфере образования.
— Министерство иностранных дел Южной Кореи продлило рекомендации по запрету поездок за границу еще на месяц из-за роста числа случаев заражения COVID-19.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю