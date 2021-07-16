Главное о коронавирусе в России и мире на 16 июля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 25 704 новых случая коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 11,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 932 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (5382), Московской области (2484), Санкт-Петербурге (1948), Нижегородской области (529) и Красноярском крае (481).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 907 999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 146 868 летальных исходов, выздоровели 5 300 908 человек.

— Вирусолог Александр Лукашев рассказал, что после вакцинации от коронавируса человек не заразен для окружающих.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 16 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 189 785 422.

Первое место по числу зараженных занимают США — 34 887 155 человек. Далее идут Индия (31 026 829) и Бразилия (19 262 518).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 624 214. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (539 050) и Индия (412 563).

— Вакцинация от коронавируса в Латвии станет обязательной для медиков, социальных работников и тех, кто работает в сфере образования.

— Министерство иностранных дел Южной Кореи продлило рекомендации по запрету поездок за границу еще на месяц из-за роста числа случаев заражения COVID-19.