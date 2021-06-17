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Собянин: «Ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается»

19:45
Сергей Собянин. Фото Павел Волков, «Известия»
Сергей Собянин. Фото Павел Волков, «Известия»
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о стремительном ухудшении ситуации с распространением коронавируса в столице.

«Ситуация в Москве стремительно ухудшается по распространению заболеваемости коронавирусом, — цитирует ТАСС Собянина. — Причем, такая динамика является неожиданной в силу того, что более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки. Это довольно большая популяционная прослойка, иммунитет. Мы ожидали не роста, а снижения заболеваемости. Нужно понимать, что сейчас ситуация у нас просто другая, и она требует других решений. Это, конечно, огромная динамика, которую мы не наблюдали в предыдущие всплески заболеваемости».

За последние сутки в России выявлено 14 057 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (6 195), Московской области (1 208), Санкт-Петербурге (946), Республике Бурятия (217) и Нижегородской области (207).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/11680187

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