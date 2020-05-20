Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм

Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, сообщают «Тульские новости». Она пришла на работу в прозрачном защитном костюме.

— По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания, — отметили в ведомстве.

С медперсоналом больницы проведена разъяснительная беседа о необходимости соблюдения требований к санитарной одежде и внешнему виду. Также приняты меры по усилению контроля за использованием специальной одежды и средств индивидуальной защиты.