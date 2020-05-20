Медсестра тульской больницы в купальнике стала звездой ведущего американского издания
17:23
Американское издание New York Post опубликовало статью про медсестру из Тульской области, которая работала в больнице в купальнике.
Заголовок статьи называется «Горячая медсестра, наказанная за ношение бюстгальтера и трусов под прозрачным халатом».
Сотрудница областной клинической больницы пришла на работу в купальнике и прозрачном халате из-за жары на работе. Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре.
'Too hot' nurse disciplined for wearing only bra and panties under PPE gown https://t.co/4LMdg19uuM pic.twitter.com/Fs0yRsjVhP— New York Post (@nypost) May 20, 2020
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