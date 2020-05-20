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Медсестра тульской больницы в купальнике стала звездой ведущего американского издания

17:23
Медсестра в прозрачном костюме. Фото «Тульские новости»
Медсестра в прозрачном костюме. Фото «Тульские новости»
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Американское издание New York Post опубликовало статью про медсестру из Тульской области, которая работала в больнице в купальнике.

Заголовок статьи называется «Горячая медсестра, наказанная за ношение бюстгальтера и трусов под прозрачным халатом».

Сотрудница областной клинической больницы пришла на работу в купальнике и прозрачном халате из-за жары на работе. Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре.

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