Медсестра тульской больницы в купальнике стала звездой ведущего американского издания

Американское издание New York Post опубликовало статью про медсестру из Тульской области, которая работала в больнице в купальнике.

Заголовок статьи называется «Горячая медсестра, наказанная за ношение бюстгальтера и трусов под прозрачным халатом».

Сотрудница областной клинической больницы пришла на работу в купальнике и прозрачном халате из-за жары на работе. Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре.