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Сегодня, 16:05

Mash: мигранты избили 14-летнего вратаря ФК «Родина»

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Фото Freepik/8photo

Мигранты избили несовершеннолетнего вратаря ФК «Родина» в подмосковном Одинцове.

Как сообщает Telegram-канал Mash, 14-летний Марк возвращался после игры домой вместе с другом. Возле Баковского пруда он увидел компанию, которая, по его словам, что-то шумно обсуждала. Марк подумал, что это знакомые, и помахал рукой, но сразу понял, что обознался, и попросил прощения. После чего его избили.

По словам мамы Марка, у мальчика было несколько рассечений, из-за которого лицо и одежду почти полностью залило кровью. В больнице ему наложили швы и сняли побои, позже они с мамой написали заявление в полиции. Правоохранительные органы ведут поиск мигрантов, избивших юношу.

Источник: https://t.me/breakingmash/47416
ФК Родина
14
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