Костомаров впервые после ампутации конечностей встал на сноуборд

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал видео в Telegram-канале, на котором он катается на сноуборде.

«Ура... я на сноуборде. Было не просто, но у меня получилось... И у Вас все получится. Всем здоровья», — написал спортсмен.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали в одну из московских больниц с диагнозом «пневмония». Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха он впервые после операций выступил с номером на льду.

47-летний Костомаров также примет участие в ледовом гала-шоу в постановке Авербуха, которое пройдет в Санкт-Петербурге 26 марта.