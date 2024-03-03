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3 марта, 18:07

Костомаров впервые после ампутации конечностей встал на сноуборд

Алина Савинова
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Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал видео в Telegram-канале, на котором он катается на сноуборде.

«Ура... я на сноуборде. Было не просто, но у меня получилось... И у Вас все получится. Всем здоровья», — написал спортсмен.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали в одну из московских больниц с диагнозом «пневмония». Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха он впервые после операций выступил с номером на льду.

47-летний Костомаров также примет участие в ледовом гала-шоу в постановке Авербуха, которое пройдет в Санкт-Петербурге 26 марта.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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