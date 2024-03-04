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4 марта, 17:03

Администрация колонии одобрила условно-досрочное освобождение актера Ефремова

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Михаил Ефремов.
Фото Global Look Press

Администрация исправительной колонии, в которой отбывает наказание актер Михаил Ефремов, одобрила его ходатайство об условно-досрочном освобождении, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ОНК Москвы Георгия Волкова.

«Теперь все зависит от предстоящего суда», — добавил правозащитник.

По словам Волкова, Ефремов с учетом содержания в СИЗО уже отбыл более половины срока в 7,5 года.

В январе 2023-го сообщалось, что актер просил заменить тюремный срок принудительными работами.

8 июня 2020 Ефремов устроил серьезную аварию в центре Москвы — на Смоленской площади. Актер был в нетрезвом состоянии, его автомобиль на большой скорости пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров получил серьезные травмы и скончался в больнице.

Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии, позже наказание сократили до 7,5.

Источник: ТАСС
Михаил Ефремов
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