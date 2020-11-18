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В России за сутки — 20 985 новых случаев коронавируса

11:25
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 20 985 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 456 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 25 179 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 174), Санкт-Петербурге (2 215), Московской области (864), Нижегородской области (432) и Свердловской области (358).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 991 998 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 34 387 летальных исходов, выздоровели 1 501 083 человека.

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