Россия побила антирекорд по коронавирусу. Впервые — больше 22 тысяч заразившихся за сутки
В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
За последние сутки в России выявлено 22 702 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 25,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 391 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 18 626 человек.
Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 427), Санкт-Петербурге (1 852), Московской области (786), Нижегородской области (441) и Республике Карелия (386).
Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 903 253 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 32 834 летальных исхода, выздоровели 1 425 529 человек.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.