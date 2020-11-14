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Россия побила антирекорд по коронавирусу. Впервые — больше 22 тысяч заразившихся за сутки

11:11
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 22 702 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 25,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 391 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 18 626 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 427), Санкт-Петербурге (1 852), Московской области (786), Нижегородской области (441) и Республике Карелия (386).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 903 253 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 32 834 летальных исхода, выздоровели 1 425 529 человек.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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