Коронавирус в России: главное на утро 6 июля

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлен 681 251 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 10 161 летальный исход, выздоровели 450 750 человек.

— Главный врач районной больницы в Красноярском крае, где пациенты пожаловались на плохие условия и лечение, ушел в отставку, проверка краевого минздрава нашла многочисленные нарушения в работе учреждения.

— Власти Новосибирской области приняли решение об открытии летних кафе в регионе.

— Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков считает, что в Москве уже невозможна вторая волна коронавируса.

— Власти Забайкалья отменили введенные из-за эпидемии цифровые пропуска.