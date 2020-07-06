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Коронавирус в России: главное на утро 6 июля

6 июля 2020, 08:40
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлен 681 251 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 10 161 летальный исход, выздоровели 450 750 человек.

— Главный врач районной больницы в Красноярском крае, где пациенты пожаловались на плохие условия и лечение, ушел в отставку, проверка краевого минздрава нашла многочисленные нарушения в работе учреждения.

— Власти Новосибирской области приняли решение об открытии летних кафе в регионе.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков считает, что в Москве уже невозможна вторая волна коронавируса.

— Власти Забайкалья отменили введенные из-за эпидемии цифровые пропуска.

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