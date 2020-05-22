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Коронавирус в России: главное на утро 22 мая

09:10
Коронавирус в России. Фото AFP
Коронавирус в России. Фото AFP
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Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 099 летальных исходов, выздоровел 92 681 человек.

— Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о смягчении ограничений из-за пандемии коронавируса в столице.

— У главы Чечни Рамзана Кадырова подозревают коронавирус, утверждает источник. Сообщается, что руководитель Чеченской республики на самолете прилетел в Москву и был доставлен в одну из столичных клиник.

— Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что пока сложно оценить влияние мутаций, которые уже произошли с коронавирусом.

— Прививать от коронавируса в России начнут с группы риска.

— Глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что вакцина от коронавируса для широкого распространения может появиться уже в конце июля.

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