Коронавирус в России: главное на утро 21 июля

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлено 777 486 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 427 летальных исходов, выздоровели 553 602 человека.

— Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что первыми вакцину от коронавируса получат люди из группы риска. При этом он отметил, что говорить о вакцинации населения еще рано, нужно дождаться конца испытаний препарата.

— В случае, если отечественная вакцина от коронавируса успешно пройдет клинические испытания, к концу года будет произведено 200 миллионов доз препарата. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

— С момента начала пандемии в России сделали более 25 миллионов тестов на коронавирус.