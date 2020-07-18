Коронавирус в России: главное на утро 18 июля

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлено 752 797 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 937 летальных исходов, выздоровели 531 692 человека.

— Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что иммунитет к коронавирусу есть у 60 процентов москвичей. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что этого достаточно для прекращения эпидемии.

— Глава Минздрава Михаил Мурашко добавил, что рейсы за рубеж необходимо возобновить, при этом учитывая определенные ограничения: необходимость обязательного тестирования пассажиров и соблюдение социальной дистанции.

— Московская область перейдет к третьему этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии, к концу текущей-началу следующей недели, сообщила главный внештатный эпидемиолог Минздрава Московской области Зинаида Труш.