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Коронавирус в России: главное на утро 14 мая

08:40
Пандемия коронавируса в России. Фото AFP
Пандемия коронавируса в России. Фото AFP
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Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По данным Роспотребнадзора, в России на утро 14 мая всего зарегистрирован 242 271 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2212 летальных исходов, выздоровели 48 003 человека.

— Роспотребнадзор в связи с коронавирусом рекомендовал отменить общие перемены в школах после их открытия.

— Министерство просвещения отменило ОГЭ для 9-класснихов и перенесло сроки сдачи ЕГЭ для 11-классников.

— В Свердловской области 19 мая возобновят работу торговые центры и уличные кафе.

— Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса в России может появиться ближе к концу июля.

— Правительство России выделило 23,4 миллиарда рублей на поддержку российских авиакомпаний в связи с пандемией коронавируса.

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