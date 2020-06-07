Коронавирус в мире 7 июня: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 7 июня, в мире зарегистрированы 6 976 045 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 402 710 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 3 411 788 человек выздоровел за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 988 544 человека). Далее идут Бразилия (676 494), Россия (458 689), Испания (288 390) и Великобритания (284 868). После этой пятерки — Индия (246 622), Италия (234 801), Перу (191 758), Германия (185 696) и Иран (169 425).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (112 096), Великобритании (40 465), Бразилии (36 044), Италии (33 846) и Франции (29 142). Далее идут Испания (27 135), Мексика (13 511), Бельгия (9 580), Германия (8 769), Иран (8 209), Канада (7 773).

Больше всего выздоровевших людей — в США (751 984). Далее идут Бразилия (302 084), Россия (221 388), Германия (168 900), Италия (165 078), Турция (135 322), Иран (132 038), Индия (118 695), Чили (95 631) и Перу (82 731).

Всего на данный момент в России выявлено 458 689 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 725 летальных исходов, выздоровело 221 388 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.