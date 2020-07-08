Коронавирус в мире: главное на утро 8 июля

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Worldometers на 8:25 мск 8 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 11 954 944. Зафиксировано 546 720 летальных исходов, вылечились 6 902 360 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 3 097 084 человека. Далее идут Бразилия (1 674 665), Индия (743 481), Россия (694 230) и Перу (309 278).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (133 972), Бразилия (66 868), Великобритания (44 391), Италия (34 899) и Мексика (32 014).

— Пик пандемии коронавируса еще не достигнут, а пик пандемии еще не достигнут, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

— Президент США Дональд Трамп официально уведомил конгресс о том, что выводит страну из ВОЗ, решение вступит в силу 6 июля 2021 года.

— Греция временно закрыла границу для граждан Сербии, поскольку у туристов из этой страны был обнаружен коронавирус.

— Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вводит комендантский час в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в столице страны, Белграде. Он добавил, что хочет ввести комендантский час по всей стране и намерен проконсультироваться об этом с государством.