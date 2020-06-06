Коронавирус в мире: главное на утро 6 июня

По данным Worldometers на 8.20 по московскому времени 6 июня, общее число зараженных коронавирусом в мире — 6 850 597 человек. Зафиксировано 398 244 летальных исхода, вылечились 3 351 249 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 965 708 человек. Далее идут Бразилия (646 006), Россия (449 834), Испания (288 058), Великобритания (283 311) и Италия (234 531).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (111 390), Великобритания (40 261), Бразилия (35 047), Италия (33 774) и Франция (29 111).

— Саудовские власти на две недели вернули комендантский час в крупнейший город на западе страны Джидду после резкого увеличения числа случаев заболевания коронавирусом.

— Верховный суд Бразилии постановил прекратить полицейские рейды в фавелах Рио-де-Жанейро на время пандемии COVID-19.

— Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал всех, кто принимал участие в протестах, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, сдать тесты на коронавирус.

— Президент США Дональд Трамп считает, что эпидемия коронавируса в стране практически закончилась.

— Сеул продвигает совместный с Пхеньяном проект предупреждения эпидемиологических заболеваний для борьбы с COVID-19.

— Ирландия в ускоренном порядке снимает карантинные ограничения: с 8 июня группы до шести человек могут собираться вместе как на улице, так и в помещениях, также с понедельника откроются магазины, а с 15 июня — торговые центры.

— Государства G20 и приглашенные страны выделят более 21 миллиарда долларов на борьбу против новой коронавирусной инфекции.