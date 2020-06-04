Коронавирус в мире: главное на утро 4 июня

По данным Worldometers на 8.25 по московскому времени 4 июня, общее число зараженных коронавирусом в мире — 6 573 585 человек. Зафиксирован 388 041 летальный исход, вылечились 3 171 032 человека.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 901 783 человека. Далее идут Бразилия (584 562), Россия (432 277), Испания (287 406), Великобритания (279 856) и Италия (233 836).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (109 142), Великобритания (39 728), Италия (33 601), Бразилия (32 568) и Франция (29 021).

— У афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после задержания полицией в США, был диагностирован коронавирус. В отчете о вскрытии тела говорится, что по состоянию на 3 мая этого года Флойд был заражен инфекцией, однако это не является одним из факторов, повлиявших на смерть Флойда.

— Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил опасения в связи с распространением коронавируса в Центральной и Южной Америке.

— С 15 июня Германия снимет ограничения на поездки в страны Евросоюза, Шенгенской зоны и в Великобританию. Ограничения будут заменены на индивидуальные рекомендации для путешествующих. Сообщается, что единственные страны, в которые будут запрещены поездки — Испания и Норвегия.