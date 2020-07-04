Коронавирус в мире: главное на утро 4 июля

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Worldometers на 8:20 мск 4 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 11 197 174. Зафиксировано 529 197 летальных исходов, вылечились 6 342 850 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 2 890 588 человек. Далее идут Бразилия (1 543 341), Россия (667 883), Индия (649 889) и Испания (297 625).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (132 101), Бразилия (63 254), Великобритания (44 131), Италия (34 833) и Франция (29 893).

— Лидер КНДР Ким Чен Ын во время выступления на расширенном заседании политбюро ЦК Трудовой партии КНДР заявил, что стране удалось не допустить проникновения коронавируса из-за границы.

— В ЕС вслед за США одобрили препарат «Ремдесивир», предназначенный для лечения коронавируса.

— В США побит антирекорд по числу новых заражений коронавирусом за сутки. Как пишет The Washington Post, за последние сутки в Штатах было зафиксировано 57 497 случаев заражения. Ранее антирекордом был показатель в 55 220 случаев.