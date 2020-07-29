Коронавирус в мире: главное на утро 29 июля

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Worldometers на утро 29 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 16 897 208. Зафиксировано 663 523 летальных исхода, вылечились 10 461 318 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 4 498 343 человека. Далее идут Бразилия (2 484 649), Индия (1 532 135), Россия (823 515) и ЮАР (459 761).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (152 320), Бразилия (88 634), Великобритания (45 878), Мексика (44 876) и Италия (35 123).

— Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что коронавирус не является сезонным заболеванием. По ее словам, времена года мало влияют на передачу инфекции.

— Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусом. По его словам, он перенес болезнь «на ногах», бессимптомно.

— Эксперты Организации объединенных наций (ООН) предупредили, что пандемия коронавируса стала причиной волны отходов в виде одноразовых масок, перчаток и т.д. Загрязнение окружающей среды пластиком резко увеличилось.