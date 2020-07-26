Коронавирус в мире: главное на утро 26 июля

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Worldometers на утро 26 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 16 202 205. Зафиксировано 648 452 летальных исхода, вылечились 9 915 013 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 4 315 709 человек. Далее идут Бразилия (2 396 434), Индия (1 385 494), Россия (806 720) и ЮАР (434 200).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (149 398), Бразилия (86 496), Великобритания (45 738), Мексика (43 374) и Италия (35 102).

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