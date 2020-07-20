Коронавирус в мире: главное на утро 20 июля

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Worldometers на утро 20 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 14 646 706. Зафиксировано 608 978 летальных исходов, вылечились 8 737 835 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 3 898 550 человек. Далее идут Бразилия (2 099 896), Индия (1 118 107), Россия (771 546) и ЮАР (364 328).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (143 289), Бразилия (79 533), Великобритания (45 300), Мексика (39 184) и Италия (35 045).

— Ультрафиолетовое излучение солнечного спектра способно быстро уничтожить коронавирусную инфекцию.

— Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари ветерана, собравшего $ 41 млн для британских врачей.

— ООН требуется 10 млрд 300 млн долларов на борьбу с последствиями коронавируса в беднейших странах.