Коронавирус в мире: главное на утро 1 июня

По данным Worldometers на 8.20 по московскому времени 1 июня, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 6 267 408 человек. Зафиксирован 373 961 летальный исход, вылечились 2 847 541.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 837 170 человек. Далее идут Бразилия (514 992), Россия (405 843), Испания (286 509), Великобритания (274 762) и Италия (232 997).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (106 195), Великобритания (38 489), Италия (33 415), Бразилия (29 341) и Франция (28 802).

— США послали Бразилии 2 миллиона доз гидроксихлорохина — противомалярийного лекарства, которое президент США Дональд Трамп рекламирует как средство против коронавируса, говорится в совместном заявлении двух стран.

— Площадь перед Нотр-Дам-де-Пари, остававшаяся закрытой больше года после пожара, частично разрушившего собор, днём в воскресенье снова открылась для посетителей.

— Испанские власти собираются в последний раз продлить режим повышенной готовности в стране.