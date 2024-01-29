Китайский Новый год: дата и когда пройдет в 2024 году

Следующий год по китайскому календарю наступит 10 февраля 2024 года. Этот праздник является главным и самым продолжительным в Китае и других странах Восточной Азии.

Новый год в Китае празднуют по лунному календарю, поэтому каждый год его дата меняется. Его принято отмечать 15 дней, таким образом, торжество продлится по 24 февраля

По восточному летоисчислению наступит 4721 год. Китай официально перешел на григорианскую систему исчисления времени, которая основана на циклическом обращении Земли вокруг Солнца, но лунный календарь, тем не менее не потерял значения для жителей Поднебесной. По нему по-прежнему отмечают Новый год и другие традиционные праздники.

В этой системе месяц начинается, когда Луна выходит на одну линию с Землей и Солнцем, а середина наступает в полнолуние. Таким образом, в месяце получается 29 или 30 дней, а в году 12 или 13 месяцев. Началом года считается второе новолуние после зимнего солнцестояния, которое указывает на конец зимы и начало весны, обновление жизни.

Традиция отмечать Китайский Новый год существует около 3,5 тысяч лет.