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Сегодня, 23:39

В Самаре арестован подозреваемый в избиении чемпионки Паралимпийских игр

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Суд арестовал подозреваемого в избиении чемпионки Паралимпийских игр, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Самарской области.

Инцидент произошел в Самаре. Пассажир такси при выходе повредил дверь автомобиля. Девушка-таксистка с нарушением слуха попросила подругу помочь разобраться в происшествии. Мужчина во время разбирательства угрожал убийством и нанес побои параолимпийской чемпионке.

«Суд постановил: избрать подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 22 суток, то есть по 18 марта 2024 года включительно», — сообщили в ведомстве.

По факту происшествия правоохранительные органы завели 4 уголовных дела: по пункту «а» части 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам), по части 1 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества), ст. 116 УК РФ (побои) и части 1 ст. 119 (угроза убийством).

Источник: РИА «Новости»
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