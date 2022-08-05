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Сегодня, 16:37

Вячеслав Фетисов возглавит факультет экологии и природоохранной деятельности в РГСУ

Анна Горшкова
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов возглавит факультет экологии и природоохранной деятельности Российского государственного социального университета (РГСУ).

«Экологическая повестка сегодня становится драйвером экономических и социальных процессов, привносит новые требования во многие области человеческой деятельности, — приводит слова Фетисова ТАСС. — Вижу свою задачу в том, чтобы наши выпускники соответствовали требованиям времени и стали настоящими проводниками экологических задач, стоящих перед российским обществом. Факультет экологии и природоохранной деятельности готовит сегодня специалистов в области техносферной безопасности и природопользования».

В РГСУ в настоящее время обучается свыше 14 тысяч студентов по 93 направлениям подготовки бакалавриата и специалитета, 68 направлениям подготовки магистратуры.

Фетисов является первым заместителем председателя комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Источник: https://tass.ru/sport/15406471
Вячеслав Фетисов
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