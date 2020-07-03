Источник: в машине Ефремова нашли следы постороннего

В автомашине «Джип Гранд Чероки» актера, болельщика «Спартака» Михаила Ефремова, после столкновения с которой на Садовом кольце погиб водитель Сергей Захаров, обнаружены следы постороннего человека, утверждает «Московский комсомолец».

В салоне найдены «бычки» с наркотическим средством «гашиш». Экспертиза показала, что наркотическое вещество употреблял не Ефремов. При этом в крови актера был обнаружен кокаин, однако сам обвиняемый в совершении ДТП пояснил, что наркотик может сохраняться в организме до 5 дней. Он не стал пояснять, где именно употреблял кокаин — добавил лишь, что совершенно не помнит событий 8 июня, когда произошла авария.

Мать и сын Сергея Захарова обратились к следователю с заявлением о том, что им был причинен дополнительный моральный вред стороной Ефремова уже после ДТП, что должно повлечь увеличение суммы материальной компенсации. Ближайшего родственника погибшего водителя оскорбило растиражированное СМИ предложение артиста «усыновить» детей Захарова.

Напомним, что недавно адвокат Ефремова заявил, что актер не признает своей вины в ДТП, однако признает, что оно было совершено его автомобилем. Это дало повод рассуждать о присутствии в машине другого человека.