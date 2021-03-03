Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки выразила соболезнования в связи со смертью комментатора Юрия Розанова, который скончался в возрасте 59 лет.

«Юрий Розанов — один из самых известных голосов российского спортивного телевидения, невероятно интеллигентный человек — сегодня ушел... Юрий Альбертович пришел на телевидение в 35 лет и практически сразу стал очень важным человеком для всех любителей спорта. Прежде всего футбола, конечно, но и хоккея тоже. Царствие небесное!», — написала у себя в Telegram-канале Канделаки.

Розанов родился 12 июня 1961 года. Он начал карьеру комментатора в 1996 году на «НТВ-Плюс». В последние годы комментатор практически не появлялся в эфире из-за болезни. В 2019 году Розанову диагностировали рак.